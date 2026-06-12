 وفاة بريتو نجم البرازيل السابق - بوابة الشروق
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وفاة بريتو نجم البرازيل السابق

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 12 يونيو 2026 - 10:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2026 - 10:39 ص

توفى النجم البرازيلي بريتو، قلب الدفاع الذي ساهم في فوز البرازيل بلقبها الثالث في كأس العالم، عام 1970، عن عمر ناهز 86 عامًا.

ودخل بريتو المستشفى قبل قرابة أسبوع بسبب مضاعفات التهاب رئوي، قبل أن يتوفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة.

وظهر قلب الدفاع لأول مرة مع منتخب البرازيل عام 1964، وشارك في مباراة واحدة ضد البرتغال في النهائيات العالمية بعد عامين.

ثم لعب بريتو كل دقيقة من كل مباراة في "الفريق الجميل" الذي فاز بكأس العالم المكسيك 1970 بأسلوب رائع.

انضم بريتو إلى قائمة الراحلين من لاعبي ماريو زاجالو، ليصبح سابع لاعب يرحل عن عالمنا بعد إيفرالدو (1974)، وفونتانا (1980)، وفيليكس (2012)، وجويل كامارجو (2014)، وكارلوس ألبرتو (2016)، وبيليه (2022).


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