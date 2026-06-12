تقرير: مقتل 6 أشخاص وإصابة عدد آخر جراء غارات إسرائيلية على لبنان

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لقي ستة أشخاص حتفهم في غارات إسرائيلية جديدة على لبنان، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في هجوم على بلدة العباسية جنوبي البلاد، وقتل اثنان آخران إثر هجمات إسرائيلية على مدينتي صور وبعلبك.

وتقدمت القوات البرية الإسرائيلية في جنوبي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على وادي السلوقي.

وتقع المنطقة بين نهر الليطاني، وهو الخط الفاصل في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، والحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأفادت قوات الأمن اللبنانية بتجدد الهجمات العنيفة جنوبي البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أنه قتل أفرادا من حزب الله جنوبي لبنان، كانوا قد فروا عبر أحد الأنفاق.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في منشور عبر منصة إكس إنه منذ شهر مارس/ آذار كان هناك "تصعيد خطير، حيث كثفت إسرائيل عملياتها في الأراضي اللبنانية وشن حزب الله هجمات على مناطق أبعد داخل إسرائيل".

وكتب جوتيريش: "يتعين أن تعمل جميع الأطراف على تسوية دبلوماسية تحترم وحدة الأراضي والسيادة والاستقلال السياسي اللبناني تماما".