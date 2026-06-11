وكالة فارس: إيران لم توافق بعد على أي نص لمذكرة تفاهم مع أمريكا

نقلت ‌وكالة أنباء فارس ​الإيرانية ​شبه الرسمية ⁠عن ​مصدر مطلع ​مقرب من فريق ​التفاوض ​الإيراني قوله ⁠إن إيران لم ​توافق ​على ⁠أي نص ​لمذكرة ​تفاهم ⁠مبدئية مع ⁠الولايات ​المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "ألغى الضربات والقصف المقرر على إيران هذا المساء".

وقال ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بناء على وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، فقد ألغيت بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الضربات والقصف المقرر على إيران هذا المساء".

وأضاف: "تمت الموافقة على المناقشات والنقاط النهائية، من حيث المفهوم والتفصيل، من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".

وتابع: "سيظل الحصار البحري ساريا ونافذا بالكامل حتى إتمام هذا الاتفاق، وسيتم الإعلان عن زمان ومكان التوقيع قريبا".

وصرح ترامب في منشور عصر اليوم الخميس بأن "الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران الليلة (التي تم تدمير قواتها البحرية والجوية، وأنظمة الرادار والدفاع الجوي، وكل أشكال الدفاع الأخرى إلى جانب معظم قدراتها الهجومية!)".

وأضاف ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستستولي على جزيرة خرج والبنية التحتية النفطية الأخرى.

وتشكل الجزيرة الصغيرة شريان حياة اقتصادي لإيران، إذ تمر عبرها نحو 90% من صادرات البلاد من النفط الخام.

وأوضح ترامب: "في مرحلة ما في المستقبل القريب، سنستولي على جزيرة خرج والمواقع الأخرى للبنية التحتية النفطية، وسنسيطر بشكل كامل على أسواق النفط والغاز الخاصة بهم، تماما كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج ممتازة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة".