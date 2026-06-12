كشفت مصادر عن تفاصيل "مسودة البنود النهائية" للاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأفادت مصادر "العربية الحدث" أن إيران "أعطت موافقتها النهائية" على المسودة، والتي نقلتها دولة قطر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى الاتفاق على تمديد الهدنة لمدة 60 يوما، وفتح مضيق هرمز، وإنهاء العمليات العسكرية، مشيرة إلى استعادة حرية الملاحة بموجب هذا الاتفاق وتنسيق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين، مع الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع.

ولفتت المصادر إلى أن أمريكا ستخفف العقوبات المفروضة عن إيران وترفع الحصار عنها بموجب الاتفاق، مشيرة إلى أن واشنطن ستسهل الوصول التدريجي إلى "أصول إيرانية مجمدة مختارة".

ونوهت أن أمريكا ستنظر أيضا في اتخاذ تدابير اقتصادية إضافية خلال فترة التفاوض، مضيفة أن المفاوضين سيعملون خلال فترة الـ 60 يوما للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة والتفاوض على اليورانيوم عالي التخصيب.

وأشارت إلى المفاوضات النووية ستناقش تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق وعمليات التفتيش والقيود المستقبلية، بالإضافة إلى وجود وسيط يشرف على أي خرق للاتفاق بين أمريكا وإيران، كما سيستمر الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي بعد الاتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران الخميس، مشيرا إلى أن القرار جاء استنادا إلى وصول المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصولها على الموافقة.

وقال إن توقيع الاتفاق مع إيران قد يتم في أوروبا نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن إدارته "أنجزت تسوية عظيمة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن إنهاء تفاصيل الاتفاق سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن وثائق الاتفاق مع إيران أصبحت جاهزة للتوقيع.

وأشار إلى أن نائبه دي فانس سيسافر للتوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُفتح أمام حركة الملاحة بمجرد التوقيع على الاتفاق مع إيران.