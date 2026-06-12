جيهان الجولي ضمن قائمة فوربس لأكثر مديري التسويق تأثيرًا

أعلنت مؤسسة فوربس الشرق الأوسط Forbes Middle East عن قائمتها السنوية “The Middle East’s Most Influential CMOs 2026”، والتي تضم أبرز قادة التسويق والاتصالات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط، تقديرًا لدورهم في قيادة استراتيجيات العلامات التجارية وتعزيز النمو والابتكار داخل مؤسساتهم.

وشهدت القائمة اختيار جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصالات المؤسسية والتنمية المستدامة في بنك التعمير والإسكان Housing & Development Bank (HDB)، ضمن أكثر المديرين التنفيذيين تأثيرًا في مجال التسويق بالمنطقة، وذلك تقديرًا لجهودها في إعادة تموضع العلامة التجارية للبنك وتحويل صورته الذهنية من بنك متخصص في الإسكان إلى بنك تجاري متكامل يقدم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية.



وسلطت فوربس الشرق الأوسط الضوء على نجاح حملة «خدمات مصرفية بلا حدود» التي أطلقها البنك خلال شهر رمضان 2026 تحت قيادتها، والتي حققت أكثر من 445 مليون مشاهدة، وأسهمت في زيادة عدد العملاء الجدد بنسبة 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى جانب نمو قروض التجزئة المصرفية بنسبة 110% وارتفاع استخدام بطاقات الائتمان بنسبة 141%.



واعتمدت فوربس الشرق الأوسط في إعداد القائمة على مجموعة من المعايير، من بينها حجم وتأثير الحملات التسويقية، وأداء إدارات التسويق، والخبرة المهنية، وحجم فرق العمل، ومستويات التفاعل الرقمي، إلى جانب توظيف التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التسويقية.



وضمت القائمة نخبة من القيادات التسويقية في كبرى المؤسسات المالية والشركات الإقليمية، حيث تصدر المصريون عدد الجنسيات الممثلة في التصنيف بواقع 21 مسئولًا تنفيذيًا.