قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو، بشأن مذكرة التفاهم قيد الإعداد مع إيران بهدف الدخول في مفاوضات.

وأشار عبر منصة "إكس" قبل قليل، إلى إعراب نتنياهو عن تقديره لالتزام الرئيس ترامب بأن يشمل الاتفاق النهائي في ختام المفاوضات إزالة اليورانيوم المخصب، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، ووضع قيود على إنتاج الصواريخ، ووقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة، وذلك على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفاً في مذكرة التفاهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إلغاء الضربات التي كانت مقررة ضد إيران الخميس، مشيرا إلى أن القرار جاء استنادا إلى وصول المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصولها على الموافقة.

وقال إن توقيع الاتفاق مع إيران قد يتم في أوروبا نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن إدارته "أنجزت تسوية عظيمة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن إنهاء تفاصيل الاتفاق سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أن وثائق الاتفاق مع إيران أصبحت جاهزة للتوقيع.

وذكر أن نائبه دي فانس سيسافر للتوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُفتح أمام حركة الملاحة بمجرد التوقيع على الاتفاق مع إيران.

ولفت إلى إجراء محادثات مع قادة عدة دول في المنطقة، بالإضافة إلى اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الاتفاق.