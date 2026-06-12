الشناوي: الأهلي خسر البطولات بسبب كثرة النجوم

أكد أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، أن عصام الحضري يُعد أسطورة حقيقية في تاريخ حراسة المرمى، مشيرًا إلى أن مسيرته وإنجازاته يصعب تكرارها.

وقال الشناوي خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون": "عصام الحضري أسطورة لا أرى أنها ستتكرر حتى الآن، فقد لعبت أمامه وتدربت معه في المنتخب، وكان دائمًا يمتلك شخصية مختلفة ورغبة في أن يكون الأفضل".

وأضاف: "كان يحبني واحتضنني في مباراة جنوب أفريقيا عام 2010، وكان دائم التواصل معي لتقديم النصائح والتهنئة بعد المباريات".

وتحدث الشناوي عن تجربته مع بيراميدز، موضحًا أن الفوز على اتحاد جدة جاء نتيجة ثقة كبيرة في قدرات الفريق، قائلًا: "يورتشيتش منحنا إحساسًا أننا قادرون على تقديم كل شيء، وصدقنا ذلك ونجحنا في تحقيق الفوز على اتحاد جدة بكل نجومه".

وعن مواجهات القمة، أوضح: "أمام الأهلي كنا في حالة جيدة، وأمام الزمالك لم نكن في أفضل حالاتنا، رغم أننا سبق وتفوقنا عليه".

وانتقد سياسة بعض الأندية قائلاً: "كثرة النجوم في فريق واحد ليست أمرًا جيدًا أحيانًا، وقد تسبب مشاكل داخل غرفة الملابس وتؤثر على النتائج".

كما أشاد بعدد من اللاعبين، حيث اعتبر إمام عاشور الأفضل في الموسم الماضي مع الأهلي، مؤكدًا أن حسين الشحات لاعب مؤثر، وأن رحيله سيؤثر على الفريق.

وتحدث عن رمضان صبحي قائلًا: "لاعب كبير ومحبوب، وكلنا وقفنا بجانبه ونتمنى عودته قريبًا للملاعب".

واختتم حديثه بالإشادة بعدد من نجوم الدوري المصري، مثل خوان بيزيرا مع الزمالك، وعبد الله السعيد الذي وصفه بأنه "رمانة ميزان" لما يقدمه من أداء ثابت ومميز رغم تقدمه في العمر.