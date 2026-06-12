الزلزولي يودع مونديال 2026 برسالة مؤثرة ويؤكد: سأعود أقوى

وجّه الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي رسالة مؤثرة إلى جماهير منتخب المغرب بعد تأكد غيابه عن نهائيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، معربًا عن حزنه الشديد لحرمانه من المشاركة في الحدث العالمي الذي كان ينتظره بشغف.

وكان جناح ريال بيتيس قد تعرض لإصابة في الركبة اليمنى خلال المباراة الودية التي جمعت المغرب بالنرويج، بعدما تعرض لالتواء قوي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، لتتبدد آماله في التواجد مع "أسود الأطلس" في البطولة.

ونشر اللاعب رسالة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، أعرب خلالها عن امتنانه لكل من دعمه خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الغياب عن كأس العالم يمثل واحدة من أصعب اللحظات في مسيرته الكروية.

وأوضح الزلزولي أن الابتعاد عن بطولة بحجم المونديال يشكل ضربة مؤلمة للغاية، لكنه شدد في الوقت نفسه على تمسكه بالإيمان والصبر، معتبرًا أن هذه المرحلة الصعبة ستكون حافزًا إضافيًا للعودة بصورة أقوى.

وأكد اللاعب المغربي أنه لا يعرف الاستسلام، وأنه سيواصل العمل يوميًا بعزيمة أكبر من أجل استعادة كامل جاهزيته والعودة إلى الملاعب بأفضل مستوى ممكن.

كما حرص على توجيه رسالة دعم لزملائه في المنتخب المغربي، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرتهم على تمثيل البلاد بأفضل صورة خلال البطولة، وداعيًا الجماهير المغربية إلى الوقوف خلف الفريق ومساندته طوال مشواره في كأس العالم.