أحمد أموي: استمرار الاستثناء الممنوح لتشجيع تجارة الترانزيت على ضوء لاحتياج المتنامي للتوكيلات الملاحية

قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الضرائب، إن أحمد كجوك، وزير المالية، قرر استمرار الاستثناء الممنوح لتشجيع تجارة الترانزيت، ومد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت العابرة لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك على ضوء الأحداث الإقليمية الحالية وتوظيف الاحتياج المتنامي للتوكيلات الملاحية.

وأوضح "أموي" عبر برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أمس الخميس، أنهم سمحوا بتيسير الإجراءات الخاصة بالترديد غير المباشر عبر الموانئ المصرية للتصدير، بما يخدم زيادة حركة التداول بالموانئ المصرية وتيسير حركة التجارة الدولية مع الدول المحيطة.

وتحدث عن استحداث الحكومة "شهادة عدم تلاعب" لدعم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ، موضحًا أن هذه الشهادة تسمح للتوكيل الملاحي بأن يضمن في دولة الوجهة النهائية عدم إجراء أي عملية تصنيعية أو تغيير في خصائص أو محتوى الشحنات العابرة.

وأشار إلى أن الشهادة تضمن دخول الشحنات إلى الدولة النهائية دون مشكلات، وتُعد تسهيلًا إضافيًا قدمته الحكومة المصرية لدعم تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن المسئولية الكاملة تظل قائمة بين الجهة الموردة والتوكيل الملاحي والمستلم في دولة المقصد.

وقرر أحمد كجوك، وزير المالية، تمديد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية المقررة لشحنات الترانزيت العابر لمدة 6 أشهر إضافية، مع استمرار السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لهذه الشحنات بالموانئ المصرية دون الالتزام بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، بما يسهم في تسهيل انسياب البضائع ووصولها إلى وجهاتها النهائية عبر الموانئ المصرية.