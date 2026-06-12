حرس الحدود السوري والجيش اللبناني يبحثان تعزيز الأمن الحدودي

التقى قائد قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري العميد حسن عبد الغني، اليوم الخميس ، وفداً من الجيش اللبناني على رأسه مسؤول الارتباط العميد ميشيل بطرس، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ضبط الحدود.

وقالت وزارة الدفاع عبر منصاتها الرسمية إنه جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة أنشطة التهريب، بما يسهم في تعزيز الأمن الحدودي بين البلدين،بحسب قناة الإخبارية السورية.

وكانت قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري قد كشفت، في أبريل الماضي، عن حصيلة انتشارها الميداني على امتداد حدود البلاد منذ بداية العام الجاري، مؤكدة تحقيق نتائج مباشرة في ضبط الحدود ومكافحة التهريب والعبور غير القانوني.

وأوضحت الحصيلة أن القوى أحبطت 1240 محاولة عبور غير قانوني بالتنسيق مع الدول المجاورة، وتمكنت من تفكيك 6 شبكات تهريب كاملة واعتقال 10 مهربين، إضافة إلى مصادرة 23 سيارة و3 جرارات زراعية و8 دراجات نارية استُخدمت في عمليات التهريب.

كما كشفت القوات عن ضبط 3 أنفاق حديثة وإغلاقها بالكامل، من بينها نفقان قرب الحدود اللبنانية، إلى جانب ردم 5 أنفاق قديمة في مواقع متفرقة.

وتشهد الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح من السوريين واللبنانيين باتجاه المنافذ الحدودية في محافظات سورية هربا من القصف الجوي الإسرائيلي الذي يطال الأراضي اللبنانية.