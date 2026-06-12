 دوي انفجارات في بندر عباس.. ووكالة تسنيم: القوات منعت ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دوي انفجارات في بندر عباس.. ووكالة تسنيم: القوات منعت ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز


نشر في: الجمعة 12 يونيو 2026 - 2:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2026 - 2:16 ص

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن سماع دوي انفجارين في مدينة بندر عباس، مشيرة إلى أن مصدر الصوت لا يزال مجهولا حتى اللحظة.
في سياق متصل، أفادت وكالة أنباء "فارس" بسماع دوي ثلاثة انفجارات قبالة مدينة سيريك الساحلية قرب مضيق هرمز.
ومن جانبها، كشفت وكالة "تسنيم" أن الأصوات المسموعة بالقرب من ميناء سيريك قد تكون مرتبطة بإجراءات اتخذتها القوات المسلحة لمنع ما مخالفات العبور في مضيق هرمز.
وأضافت أن القوات الإيرانية منعت قبل دقائق من سماع الانفجارات، مرور ناقلة نفط حاولت الدخول وعبور المضيق دون وجود تنسيق مسبق.


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