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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخص يستقل سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بالتعدى على سائقها بالصفع على وجهه بالجيزة.

وبفحص الواقعة تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها، وتبين أنه سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبسؤال السائق قرر أنه بتاريخ 17 يوليو الجاري استقل معه أحد الأشخاص كانت تبدو عليه علامات الاضطراب لتوصيله، فقام بالتعدي عليه بالصفع والهروب من السيارة ولاذ بالفرار.

تمكن الأمن من تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام، وباستدعائه حضرت زوجته، وبسؤالها قررت أنه يعاني من اضطرابات نفسية وأنه تم حجزه بتاريخ 18 يوليو الجارى بإحدى مصحات الطب النفسى وقدمت ما يفيد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.