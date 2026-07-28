وزير خارجية إيران يبحث أمن مضيق هرمز مع نظيريه السعودي والعماني

ذكر بيان نشر ​على قناة وزير ‌الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، ​أنه بحث قضايا ​تتعلق بأمن مضيق هرمز ⁠في اتصالين هاتفيين ​منفصلين مع نظيريه السعودي ​الأمير ⁠فيصل بن فرحان ​والعماني بدر البوسعيدي مساء أمس الاثنين.

وأفاد البيان بأن عراقجي "ناقش أحدث ​التطورات الثنائية والإقليمية، ​وأكد ضرورة تعزيز التعاون والدفع ‌قدما ⁠بالجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، عن مقترح عُماني يهدف إلى إنشاء تحالف إقليمي يتولى تقديم الخدمات في مضيق هرمز، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الملاحة وتنظيم الخدمات في المضيق.

وبحسب المصادر، يتضمن المقترح آلية تعتمد على الدفع الطوعي مقابل الخدمات التي يقدمها التحالف للسفن العابرة للمضيق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه الخدمات أو الدول المرشحة للمشاركة في المبادرة.