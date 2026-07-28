محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في روما لبحث اتفاق السلام والأمن

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، أن جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما أوائل أغسطس.

وقال متحدث باسم الوزارة إن المفاوضين سيجتمعون في العاصمة الإيطالية في محادثات تقودها الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تستمر يومين اعتبارا من 4 أغسطس.

وأضاف أن ممثلي الجانبين سيركزون على "دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري" قدما.

وفي نهاية يونيو، اتفق البلدان على اتفاق إطاري بوساطة أمريكية، يهدف إلى تمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

ويتضمن الاتفاق ما يُعرف بـ"المناطق التجريبية"، التي سيتم فيها انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني.

وقال المتحدث الأمريكي إن المحادثات ستركز على توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية، وحل جميع القضايا الحدودية العالقة، والعمل على التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن.

وتجري الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية محادثات سياسية مباشرة للمرة الأولى منذ عقود، بهدف دعم وقف إطلاق النار في الصراع مع جماعة حزب الله. إلا أن حزب الله ليس طرفاً مشاركا في هذه المحادثات.

والحكومة اللبنانية ليست طرفا في الصراع بين إسرائيل وحزب الله. كما أن إسرائيل ولبنان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.