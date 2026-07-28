الرئيس الجزائري يدعو لدعم المواهب الشابة في منتخب كرة القدم

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى دعم المواهب الشابة في منتخب بلاده لكرة القدم عقب مشاركة منتخب محاربو الصحراء في نهائيات كأس العالم 2026، مشيدا في الوقت ذاته بدور المشجعين الجزائريين الذين وصفهم بـ"المدرسة".

وقال تبون، في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء أمس الاثنين: "تابعت مباريات المنتخب مثل بقية الجزائريين على الأعصاب. نمتلك فريقا جيدا، هناك بعض اللاعبين تقدموا في السن أرادوا الاعتزال، لكن لدينا مواهب شابة بوسعهم أن يقدموا الكثير لو يتم التكفل بهم بشكل جيد".

وأضاف "هذه هي المرة الثانية التي نبلغ فيها الدور الثاني من المونديال. في كرة القدم هناك عامل الحظ أيضا، يمكنك أن تلعب جيدا وتخلق العديد من الفرص، لكن منافسك يستغل فرصة واحدة ويفوز عليك في النهاية. نملك فريقا جيدا لكن لا يجب ان يكون هناك تهديم".

وفي سياق آخر، أشاد تبون، بالدور الذي لعبته الجماهير الجزائرية في دعم رفقاء القائد المعتزل رياض محرز، خلال المونديال، حيث قال إنهم خلقوا "مدرسة" في التشجيع.

وكشف تبون، عن توجيه دعوات رسمية لحاكم وعمدة ولاية كانساس سيتي الأمريكية إلى جانب 100 سائح آخرين من المدينة لزيارة الجزائر على نفقة الحكومة الجزائرية، اعترافا بدعمهم للمنتخب الجزائري خلال كأس العالم، وحمل العلم الوطني.

يذكر أن المنتخب الجزائري الذي ودع كأس العالم 2026، من الدور الـ32 بعد خسارته أمام سويسرا صفر / 2، كان اختار مدينة كانساس سيتي كمقر لإقامته الرسمية خلال البطولة التي توجت بلقبها إسبانيا بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.