الجزائر تسعى لتكون المورد الرئيسي لألمانيا من الهيدروجين الأخضر

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بلاده تسعى لتكون المورد الرئيسي لألمانيا من الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن علاقات الشراكة بين البلدين بلغت مستوى التميز بفضل المشاريع التي يجري إطلاقها في العديد من المجالات.

وكشف تبون، خلال مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية بثت مساء الاثنين، أن الاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع ألمانيا سمحت بدفع الشراكة بين البلدين إلى مرحلة التميز، بفضل ارتكازها على نقل التكنولوجيا.

وأشار تبون، إلى مشروع "أوبل" لصناعة محركات السيارات محليا، الأمر الذي يسمح للجزائر بدخول مجال الصناعة الميكانيكية الدقيقة فعليا، وذلك بالارتكاز على العلوم التطبيقية الموجهة للصناعة بما يتناسب مع خصوصيات اقتصادها الوطني.

كما نوه تبون، إلى أن الجزائر تسعى لأن تصبح "المورد الرئيسي" لألمانيا بالهيدروجين الأخضر من خلال خط يمر عبر النمسا، لافتا إلى دراسة إمكانية تخصيص مساحات واسعة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية ونقل الكهرباء التي تولدها الى أوروبا مرورا بإيطاليا.

وأبرز الرئيس الجزائري أن مجالات التعاون مع ألمانيا تشمل أيضا صناعة الأدوية، حيث وافقت الدولة الأوروبية على منح الجزائر أربع جزيئات دوائية متطورة ستسمح لها بتصنيع أدوية فعالة، خاصة في مجال مكافحة السرطان.