سول وبرازيليا تبحثان تعزيز التعاون واستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بشكل أكبر، مع التأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين سول والتكتل التجاري لدول أمريكا الجنوبية "ميركوسور".

والتقى لي ولولا في برازيليا، أمس الاثنين، في قمتهما الثنائية الثانية هذا العام بعد لقائهما في فبراير الماضي في سول.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن المتحدثة الرئاسية كانج يو جونج، قولها في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الزعيمين اعتمدا بيانا مشتركا، أكدا فيه ضرورة تعزيز تعاونهما كشريكين استراتيجيين يربطان أمريكا الجنوبية بآسيا، مما سيساعد كلا الجانبين في مواجهة التحديات المعقدة المتنوعة في المجتمع الدولي.

وكان الرئيسان اتفقا على رفع مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية خلال لقائهما الأخير في فبراير.

وسلط لي ونظيره البرازيلي الضوء على ضرورة استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين كوريا الجنوبية وميركوسور، التي تعتبر البرازيل عضوا فيها.

ولهذه الغاية، اتفق الزعيمان على إنشاء فريق عمل مشترك يعمل على الإعلان عن استئناف المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية تجارية بين كوريا وميركوسور خلال القمة المقبلة لدول ميركوسور في ديسمبر، وفقًا لما ذكرته كانج.

كانت كوريا الجنوبية وميركوسور بدأتا المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية تجارية بينهما في عام 2018، ولكن المحادثات توقفت منذ أواخر عام 2021.