إسعاد يونس عن حق الأداء العلني: إذا تم تطبيقه سأحصل على أموال طائلة من العديد من الأعمال

قالت الفنانة إسعاد يونس عن موقفها في حق الأداء العلني إنها في انتظار اللجنة القانونية المشكلة من الملكية الفكرية، لكي تجتمع على آلية تنفيذ هذا القانون، مؤكدة أن هناك ربع قرن فرقا في الصناعة يجب أن يُلتفت إليه، وأن هناك آليات كانت وقتها وآليات أخرى الآن، وكل هذه الآليات يجب أن يتم دراستها.

جاء ذلك خلال ندوة تكريمها وتوقيع كتاب "سيدة كل الأدوار" للكاتب محمد فتحي، التي أقيمت مساء أمس الاثنين بسينما الهناجر بأرض أوبرا القاهرة، ضمن فعاليات الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، بحضور الفنان أشرف عبدالباقي، مقدم اللقاء، والكاتب محمد فتحي، والمخرج خالد جلال، والفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، إلى جانب عدد من الفنانين والمسرحيين، وجمهورها ومحبيها.

وأكدت إسعاد يونس أن ما يضايقها فيما يتعلق بحق الأداء العلني فكرة التوقيت، وأنها كمنتجة ما يشغلها وهمها الأكبر أن الصناعة بها أزمات شديدة مهددة بالتوقف تماما، وأن هذا سببه التوزيع، موضحة أن تكلفة الأفلام أصبحت باهظة الثمن ولم تعد إيرادات الأفلام في مصر تغطي حتى جزءا من تكلفة الفيلم، مؤكدة أهمية الاحتياج إلى التوزيع للخارج.

وأضافت: "لم تعد هناك قنوات تشتري الأفلام، أصبح هناك منصات، والعرض أصبح أكثر من الطلب، فأصبح هناك أزمة في التكلفة التي أصبحت عالية جدا، لذلك نحتاج في البداية إلى أن نحل أزمة التكلفة الباهظة للأفلام، وإلا سيصبح هناك توقف تام عن الإنتاج فترة طويلة".

وأوضحت أن من يطالب بحق الأداء العلني يقول إنه لن يأخذ الأموال من المنتج، ولكن الحقيقة أن المنتج هو من سيدفع، حسب قولها، موضحة أن الفنان الذي سيطالب المنصة بحقه التي تعرض عملا له لن تعطيه هي شيئا، بل ستضعها على تكلفة المنتج بسبب أن العرض أكثر من الطلب.

قائلة: "أنا لو كممثلة كان زماني قاعدة على تلال فلوس من بكيزة وزغلول والسقوط في بئر سبع"، موضحة أن لديها العديد من الأعمال الفنية التي إن تم تطبيق هذا القانون سيجعلها تحصل على أموال طائلة منها.