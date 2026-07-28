مؤسسة النفط الليبية تعلن وقف الإنتاج في حقل الفيل بعد اقتحامه من محتجين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا توقف إنتاج حقل الفيل بالكامل، بعد اقتحام محتجين مجمع مليتة الصناعي وإغلاقه، ما أدى إلى توقف العمليات التشغيلية وتعطل إمدادات الغاز الطبيعي.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مجمع مليتة يُعد المصدر الرئيسي لإمدادات الغاز المغذية للخط الساحلي، مشيرة إلى أن الإغلاق تسبب أيضًا في تأثر عمليات الإنتاج بحقل الوفاء وتوقفها جزئيًا، وهو ما أدى إلى نقص حاد في إمدادات الغاز والوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وخروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة.

وحذرت من أن استمرار توقف العمليات قد يهدد استقرار الشبكة الكهربائية، مع احتمالية خروج المزيد من وحدات التوليد عن الخدمة، بما قد يؤدي إلى انقطاع واسع، وربما شامل، للتيار الكهربائي، فضلًا عن الخسائر التي قد تلحق بالإنتاج والإيرادات.

ودعت المؤسسة الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لتأمين مجمع مليتة والمنشآت النفطية، وتمكين الفرق الفنية من استئناف العمليات التشغيلية بأسرع وقت، بما يضمن استعادة إمدادات الغاز واستقرار خدمة الكهرباء.

وأكدت أنها تحتفظ بحقها في إعلان حالة «القوة القاهرة» إذا استمرت الظروف الحالية وتعذر استئناف الإنتاج، مشددة على ضرورة تحييد قطاع النفط والغاز عن أي تجاذبات، حفاظًا على مصالح البلاد.

وفي وقت سابق، حذرت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، من تعرض البلاد لحالة «إظلام تام»، عقب إغلاق مجموعات لخطوط غاز في مجمع مليته غرب البلاد.

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إقفال خطوط الغاز المُغذية لمحطات إنتاج الكهرباء في المجمع «يهدد بخروج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة، ويزيد من احتمالية حدوث حالة إظلام تام (Blackout) على مستوى الشبكة الكهربائية».

وأضافت: «انطلاقًا من مسئوليتها الوطنية، وباعتبارنا الجهة المعنية بتوفير الخدمة الكهربائية للمواطنين وكل القطاعات العامة والخاصة، فإن الشركة تُخلي مسئوليتها أمام الشعب الليبي والجهات الرسمية من التداعيات التي قد تنجم عن استمرار توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل وحدات الإنتاج».

وقالت الشركة إن الوضع «حرج للغاية»، محذرة من أن استمرار انخفاض ضغط الغاز قد يؤدي إلى خروج وحدات التوليد تباعًا، وصولًا إلى انهيار الشبكة الكهربائية والدخول في حالة إظلام تام (Blackout)، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإعادة تدفق الغاز، واستئناف التغذية لمحطات توليد الكهرباء.

وأغلق محتجون من مدن الجميل وزوارة وزليطن في المنطقة الغربية الطريق الساحلي عند نقطة مجمع مليتة للغاز، مطالبين بوقف تصدير الغاز إلى إيطاليا.

ويأتي ذلك احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة، والتي في مقدمتها انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

كما تأتي تزامنا مع احتجاجات عمت العاصمة الليبية طرابلس، يوم الأحد، والتي أسفرت عن إغلاق الطريق السريع وإشعال النيران في عديد الأماكن وسط العاصمة، وإغلاق مقار حكومية بإنزال حمولة شاحنات من الرمال والصخور أمام أبواب تلك المقرات، وتصعيد من «حراك سوق الجمعة» بإعلان العصيان المدني، والتحذير من فتح هذه المقار الحكومية حتى الاستجابة لمطالبهم.

وتتجلى مطالب المحتجين بإسقاط الحكومة، وعودة التيار الكهربائي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على حكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط مخاوف من تزايد رقعة هذه الاحتجاجات.