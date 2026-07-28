جهاز الخدمة السرية الأمريكي يحقق في تهديدات إيرانية لميلانيا ترامب

أكد جهاز الخدمة السرية الأمريكي أنه يحقق بشأن مقطع فيديو مرتبط بإيران يتضمن تهديدات للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب.

وصرح نيت هيرينج، أخصائي أول الشئون العامة بمكتب الاتصالات والعلاقات الإعلامية التابع لجهاز الخدمة السرية، لمجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن "جهاز الخدمة السرية على علم بمقطع الفيديو، ويحقق في أي شيء يمكن اعتباره تهديدا للأشخاص الذين نتولى حمايتهم".

وأضاف هيرينج أنه "حرصا على الأمن العملياتي، فإننا لا نناقش المسائل المتعلقة بالمعلومات المخابراتية الخاصة بالحماية".

ونشرت وكالتا "تسنيم" و"مهر" الإيرانيتان، أمس، مقطع فيديو حمل عنوان "ملانيا ترامب أين وكيف تكون في متناول اليد؟"، تضمن تهديدا باغتيال السيدة الأولى الأمريكية، إلى جانب استعراض لأماكن تنقلها بالتفصيل.

ورصد الفيديو، الذي استخدم صورا جوية وخرائط ورسوما بيانية، الأماكن التي تتردد عليها ميلانيا، بما في ذلك متاجر وعلامات تجارية شهيرة، وفقا لشبكة يورونيوز.

وزعم الفيديو أن معلوماته مستمدة من "شبكات أمنية مجهولة"، مؤكدا أن فريق حراسة السيدة الأولى منفصل عن فريق ترامب، وأن "حبها للموضة" يمثل نقطة الضعف الأبرز لديها.

واستعرض سيناريوهات افتراضية لاستهدافها، قائلا إن دفع مبالغ مالية كبيرة قد يدفع المقربين منها إلى التعاون.

كما أشار إلى أن صناديق القمامة وفتحات المجاري تُزال أو تُغلق خلال زياراتها، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتنفيذ هجوم فعال يكمن في استخدام عوامل عصبية سامة قادرة على تسميم الهدف دون ترك أثر، واقترح أيضا تقديم مكافآت مالية لمصممي الأزياء أو مديري المحلات التي ترد عليها.

واختتم الفيديو برسالة تهديدية واضحة: "هذه مجرد البداية، بارون ترامب.. انتظرنا!" في إشارة إلى النجل الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.