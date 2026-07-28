زيلينسكي يصل أمريكا لإجراء محادثات مع ترامب سعيا لتعزيز منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تعزيز التحسن في العلاقات بين البلدين والحصول على دعم إضافي لتقوية منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "أولويتنا القصوى هي الدفاع ضد الصواريخ الباليستية وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع أمريكا"، مضيفا أنه "يجب تقريب السلام أكثر"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي عند الساعة 9:30 صباحا في واشنطن، وفقا لجدول أعمال رسمي صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف زيلينسكي أنه يعتزم أيضا تقديم واجب العزاء خلال مراسم جنازة السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي جراهام، الذي كان من أبرز الداعمين لأوكرانيا، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبحث زيلينسكي مع ترامب الجهود الرامية إلى إحياء المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب مع روسيا، وفقا لما أعلنته الإدارة الأمريكية.