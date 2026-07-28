البنتاجون يبدأ مراجعة الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا

بدأ الجيش الأمريكي تنفيذ المراجعة المعلنة بشأن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، حيث وصف إلبريدج كولبي، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات وثالث أرفع مسؤول في البنتاجون، هذه العملية بأنها "مراجعة حقيقية" في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء.

وقال كولبي، في واحدة من عدة منشورات نشرها حول الموضوع، إن المراجعة تهدف إلى ضمان تحرك حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو تولي أوروبا المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي.

وأشار كولبي إلى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، الذي أعلن عن المراجعة خلال اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل في يونيو الماضي.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية تطلق على نفسها الآن اسم "وزارة الحرب".

ولم يكشف كولبي في منشوراته عن تفاصيل الجوانب التي سوف تشملها المراجعة، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت في يونيو الماضي أن الدراسة ستتناول، إلى جانب أعداد القوات الأمريكية في أوروبا، تقييم وإمكانية تقليص عدد الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة وطائرات التزود بالوقود والوحدات البحرية المتمركزة في أوروبا.