تمكن نحو 15 ألف من السكان الذين تم إجلاؤهم من العودة إلى منازلهم، بينما يواصل عدد كبير من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق الكبيرة قرب بوردو، حسبما أفادت محافظة منطقة لاند اليوم الثلاثاء.

والعائدون هم سكان المناطق القريبة من بلدة بيسكاروس، حيث تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق أمس الاثنين.

وفي منطقة الحرائق الأكبر في إقليم جيروند- عاصمته بوردو- لم ينتشر الحريق خلال الليل، مما جعل الوضع هناك مستقرا لنحو يومين.

وقالت السلطات في بوردو إنه رغم الهدوء النسبي، لا تزال هناك حالة من التأهب التشغيلي الكامل نظرًا لأن الوضع لا يزال غير متوقع إلى حد كبير.

ومن المتوقع أن تسبب موجة حر جديدة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وانخفاضا في الرطوبة.

وتم حظر الفعاليات الرياضية والثقافية مؤقتا في جميع أنحاء المنطقة.

من ناحية أخرى ، تم نشر ما مجموعه 2750 من رجال الإطفاء من جميع أنحاء فرنسا وبعضهم من دول أوروبية أخرى، إضافة إلى 18 طائرة لإسقاط المياه، و1500 جندي، و1440 من رجال الشرطة.

وبعد ظهر أمس الاثنين، وصلت مروحيتان للنقل وطائرة نقل من طراز" إيه 400 إم"، تحمل إمدادات من ألمانيا.