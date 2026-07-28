كشف ملابسات تضرر سيدة من أشخاص لتعديهم عليها بالسب وتهديدها في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول فيديو تضمن تضرر سيدة من أشخاص لتعديهم عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالقاهرة.

وبفحص الواقعة تبين أنه بتاريخ 7 يوليو الجارى تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من ربة منزل بتضررها من 3 أشخاص لتعديهم عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها على إثر خلافات مالية سابقة بين أحدهم ونجلها، وسابقة قيام أحدهم بإرسال مقطع صوتى لنجلها يتضمن تهديده بإلحاق الأذى بأسرته، بالإضافة إلى تحريض إحدى السيدات على تحرير محضر كيدى ضدها خلال عام 2025 وصدور حكم ببراءتها.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم أقروا باختلاس نجل الشاكية مبلغ مالى إبان فترة عمله لدى أحدهم بإحدى الدول العربية، وتسديده جزء منه ورفضه تسديد باقى المبلغ وغادر البلاد.

كما اتخذ أحد المشكو فى حقهم، الإجراءات القانونية حيال نجلها بالدولة محل عملهما وصدر ضده حكم بالحبس وغرامة بقيمة المبلغ المالى المستولى عليه بذات الدولة.

وبتاريخ 7 يوليو الجارى حدثت مشادة كلامية بينه وبين الشاكية لذات الخلافات، وبمواجهة الشاكية أيدت ما سبق وأقرت بادعائها الكاذب بتعرضها للتهديد من المشكو فى حقهم وأن المقطع الصوتى المشار إليه تم إرساله فى غضون عام 2023 ولم تتخذ ثمة إجراءات قانونية حياله، ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعى حالياً لمساومة المشكو فى حقه لإجباره عن التنازل عن باقى مستحقاته وكذا الحكم الصادر ضد نجلها "خارج البلاد".