إيطاليا تخفض ضريبة الديزل مجددا لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

وافقت الحكومة الإيطالية مجددا على خفض مؤقت لضريبة الديزل لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، حيث تم أمس الاثنين تمرير مشروع قانون يقضى بخفض سعر الديزل بواقع 17ر0 يورو (19ر0 دولار) للتر حتى السادس من أغسطس المقبل.

ولا ينطبق هذا الإجراء، الذي دعمه مجلس الوزراء بقيادة جورجا ميلوني، على البنزين.

وقال وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي إن هذا الإجراء سيكبد الدولة نحو 125 مليون يورو. وأرجع هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار الديزل بسبب الوضع المتوتر حاليا في الشرق الأوسط و الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز .

وقالت ميلوني في منشور عبر منصة " أكس " إن الخفض لا يحل المشكلة الأساسية.

وأضاف" ولكن هذا الإجراء هو الرد السريع والمسؤول الذي يأخذ في الاعتبار المساحة المالية المحدودة المتاحة لنا، بالإضافة إلى الوضع العالمي المتغير بصورة مستمرة". وأوضحت أن حكومتها ستتابع كيفية تطور الوضع وستعمل على الاستعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات.

يشار إلى أن ما سيحدث بعد السادس من أغسطس المقبل سيتم مناقشته خلال الاجتماع الوزاري المقرر الثلاثاء المقبل.