عضو بالكونجرس: فتح تحقيق بشأن علاقات الفيفا مع إدارة ترامب

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• التحقيق يشمل ادعاءات بمنح امتيازات متبادلة وإسقاط قضايا فساد مرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن جيمي راسكين، عضو مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على خلفية ادعاءات بوجود علاقة "امتيازات مقابل مصالح" بينه وبين إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي رسالة بعثها إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، قال راسكين، عضو لجنة القضاء في مجلس النواب (الغرفة الثانية في الكونغرس الأمريكي) إن التحقيق يشمل ادعاءات عن تحركات اتخذها الاتحاد للحصول على امتيازات خاصة من إدارة ترامب.

وأضاف أن التحقيق يتناول أيضا ادعاءات بإسقاط إدارة ترامب قضايا فساد بارزة مرتبطة بالفيفا، مقابل تلك الامتيازات.

وذكر راسكين أن مستهلكين أمريكيين تضرروا من "الأسعار الباهظة" و"أساليب البيع المضللة" التي اتبعها الفيفا في تذاكر كأس العالم.

وأفاد بأن استئجار الفيفا مكتبا في برج ترامب بمدينة نيويورك، ومنح الرئيس الأمريكي "جائزة الفيفا للسلام"، كانا جزءا من مساعي الاتحاد لإقامة علاقة وثيقة مع إدارته.

وبحسب راسكين، فإن وزارة العدل الأمريكية أسقطت قضايا فساد مرتبطة بالفيفا، سبق أن انتهت بإدانات.

وطلب من إنفانتينو تزويد اللجنة بوثائق تتعلق بأي منافع محتملة قُدمت إلى ترامب والمقربين منه، وممارسات بيع التذاكر، والاتصالات مع مسؤولين أمريكيين.

كما طلب سجلات زوار مكتب الفيفا في برج ترامب، داعيا إنفانتينو إلى الإدلاء بإفادته أمام اللجنة.