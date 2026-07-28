المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تحيي الذكرى الـ75 للتصديق على اتفاقية اللاجئين

تحيي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، الذكرى الخامسة والسبعين للتصديق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بإطلاق دعوة للتضامن وقّع عليها ناشطون وشخصيات عالمية بارزة.

وقال المفوض السامي التابع للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، إن الاتفاقية أنقذت ملايين الأرواح على مر العقود.

وتنص الاتفاقية، التي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، على أن كل شخص لديه الحق في طلب الأمان من الاضطهاد والتمتع به، وذلك بغض النظر عن هويته أو موطنه.

وقد أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للتصديق على الاتفاقية، "الوعد" – وهو بيان عام للتضامن.

ويتضمن الموقعون الأوائل على الاتفاقية رجال دين، وحائزين على جائزة نوبل، وفنانين، ورياضيين، وشخصيات بارزة في عالم الأعمال، وقادة من اللاجئين، ومدافعين عن حقوق الإنسان. ومن بينهم الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي، والفنانة الأمريكية أنجلينا جولي، ولاعب كرة القدم الألماني أنطونيو روديجر.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن هناك أكثر من 41 مليون لاجئ لا يزالوا يعانون من النزوح القسري في أنحاء العالم.