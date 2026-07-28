فرنسا وإسبانيا تتأهبان لموجة حارة وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرائق جديدة

تشهد القارة الأوروبية، الأسبوع الحالي، موجة الحر الرابعة خلال فصل الصيف، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرائق جديدة في فرنسا وإسبانيا.

وصرحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن "موجات حر شديدة تخيم على مساحات واسعة من البلاد، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها غدا الأربعاء"، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة في مدينة بوردو -القريبة من موقع أكبر حريق في فرنسا- ستصل إلى 40 درجة مئوية غدا.

أما في إسبانيا، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأن "موجة الحر ستكون طويلة الأمد"، حيث من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد على الأقل، محذرة من أن خطر اندلاع الحرائق سيرتفع إلى "مستويات قصوى".

ومن المرجح أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تفاقم ظروف الحرائق الخطيرة، حيث تواجه كل من فرنسا وإسبانيا "ظروفا بالغة الخطورة" فيما يتعلق بالحرائق حتى يوم الأربعاء على الأقل، وذلك وفقا للنظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات.

وبحسب "سي إن إن"، عانت أوروبا الغربية من موجات حر شديدة ومتلاحقة -تفاقمت حدتها بسبب التغير المناخي- منذ شهر مايو الماضي حيث خضعت المنطقة لتأثير متتابع لما يُعرف بظاهرة "القباب الحرارية".

وتحبس تلك "القباب الحرارية" الهواء الساخن وتجعل الأراضي جافة للغاية، مما يهيئ الظروف المثالية لاستمرار الحرائق المشتعلة حاليا في كلا البلدين.