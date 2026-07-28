مورينيو يحسم مستقبل جونزالو جارسيا مع الريال

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد أن المهاجم الشاب جونزالو جارسيا يجب أن يستمر ضمن صفوف الفريق الإسباني إذ يعتقد أنه لا يوجد مهاجم آخر في الفريق يمتلك نفس خصائصه الفنية.

ويعتبر مورينيو أن جارسيا يمثل نموذج المهاجم الصريح التقليدي (رقم 9)، القادر على شغل قلبي الدفاع وإجبارهما على التراجع، مع تفوقه في الكرات الهوائية، فضلًا عن منحه الفريق خيارًا هجوميًا مختلفًا عندما تستدعي المباريات تغيير أسلوب اللعب.

ويرى المدرب البرتغالي أن وجود لاعب بهذه المواصفات يُعد عنصرًا أساسيًا في أي فريق ينافس على جميع البطولات، لما يوفره من حلول تكتيكية متنوعة خلال المباريات، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبحسب التقرير، فإن مورينيو يفضل استمرار جارسيا وعدم التفريط فيه، إيمانًا منه بأهمية هذا النوع من المهاجمين داخل تشكيلة ريال مدريد.