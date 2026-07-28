حالات الإصابة بمرض الإيبولا تتجاوز 3200 في الكونغو

قالت وزارة الصحة في الكونغو إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض الإيبولا تجاوز 3262 حالة، ليقترب من العدد الذي تم تسجيله خلال تفشي 2018-2020 ، الذي كان يعد الأكبر الذي يتم تسجيله في البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن 1437 شخصا لقوا حتفهم من بين الـ2362 حالة إصابة مؤكدة، حيث يقول المسؤولون إن هذا أسرع تفشي للإيبولا على الإطلاق، يتركز في إقليم إيتوري بشرق الكونغو.

وكان تفشي 2018-2020 الذي تم تسجيله في الكونغو وأوغندا قد استمر نحو عامين، وتم خلاله تسجيل أكثر من 3400 حالة إصابة مؤكدة من بينها أكثر من 2200 حالة وفاة، بحسب المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض.