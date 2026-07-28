موجة الحر ترفع مبيعات المياه والمثلجات في ألمانيا

اشترى سكان ألمانيا كميات كبيرة من المياه والمثلجات (الآيس كريم) خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد في نهاية يونيو الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء، استنادا إلى بيانات المسح الإلكتروني لسلاسل المتاجر الكبرى، أن مبيعات الآيس كريم ارتفعت خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يونيو بنسبة 90% مقارنة بمتوسط مبيعات أسابيع الصيف خلال الأعوام من 2023 إلى 2025.

كما ارتفعت مبيعات المياه غير الغازية بنسبة 77%، والمياه الغازية بنسبة 63%.

وأوضح الإحصائيون أن "المجموعات الثلاث من المنتجات سجلت خلال ذلك الأسبوع، الذي شهد درجات حرارة قياسية قاربت 40 درجة مئوية، أعلى مستويات مبيعات منذ بدء فترة الرصد مطلع عام 2023".

وسجلت المشروبات الأخرى أيضا مبيعات أعلى بكثير مقارنة بمتوسط أسابيع الصيف خلال الأعوام الثلاثة السابقة. ووفقا للبيانات، ارتفعت مبيعات مشروبات البيرة المخلوطة بنسبة 63%، والبيرة الخالية من الكحول بنسبة 38%، والمشروبات الغازية بنسبة 34%. كما ارتفعت مبيعات مشروبات الكولا بنسبة 32%، لكنها "لم تصل إلى أعلى مستوى لها"، بحسب البيان.

وأوضح مكتب الإحصاء أن البيانات استندت إلى ما يعرف ببيانات المسح الإلكتروني، التي يتم تسجيلها عند سداد قيمة المشتريات في متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة، وتشمل بيانات عدد كبير من فروع متاجر الأغذية في مختلف أنحاء ألمانيا.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية، استمرت موجة الحر من 18 إلى 28 يونيو، وتجاوزت درجات الحرارة خلالها حاجز 40 درجة مئوية عدة مرات. وبلغت ذروة الموجة خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 26 إلى 28 يونيو، حيث شهدت البلاد درجات حرارة تاريخية.