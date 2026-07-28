رئيس الوزراء الماليزي: التقدم في الذكاء الاصطناعي يجب ألا يلتهم القيم الإنسانية

قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، إن التقدم في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، الذي يعد من محركات التنمية الوطنية، يحتاج إلى التوازن مع الجهود الرامية للحفاظ على الدين والثقافة والقيم الأخلاقية والهوية الوطنية بحيث لا يتم تآكل هذه القيم.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) عن أنور قوله إنه يتعين على ماليزيا أن تستمر في تبني وإتقان الذكاء الاصطناعي لتبقى قادرة على المنافسة عالمياً، بينما تعزز القيم الإنسانية التي هي أساس بناء أمة مدنية.

وقال أنور، في إطلاق كيان "الذكاء الاصطناعي.. ماليزيا"، وهو كيان وطني للذكاء الاصطناعي تحت مظلة وزارة الرقمنة :" التقدم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا قد يمكننا من الوصول إلى عنان السماء، لكن يجب ألا نسمح بتآكل ديننا وثقافتنا وقيمنا الأخلاقية .. يجب أن نبقى راسخين بقوة على الأرض".

وأضاف رئيس الوزراء:" يجب أن نطمح إلى المراتب المرتفعة التي حققتها الدول المتقدمة فيما يتعين علينا أن نبقى متجذرين في هويتنا وثقافتنا وأخلاقنا وإيماننا. هذا هو التحدي الجديد الذي نواجهه.