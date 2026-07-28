نقابة الطيارين الألمان: مطار ميونخ الأكثر أمانا في ألمانيا

استعادت مدينة ميونخ صدارة تصنيف أكثر المطارات أمانا في ألمانيا، وفقا لتقييم نقابة الطيارين الألماني.

وأرجعت النقابة عودة مطار ميونخ إلى المركز الأول إلى التشغيل الدائم لمنظومة الإضاءة عند مداخل مدارج الإقلاع والهبوط.

ويرى الطيارون أن أشرطة التوقف الضوئية المثبتة في أرضية المطار، والتي تعمل على مدار اليوم، تمثل وسيلة مهمة لمنع وقوع تصادمات بين الطائرات والمركبات الأخرى. وتشكل هذه الأشرطة "آخر حاجز أمان قبل مدرج إقلاع أو هبوط نشط"، ويتعين تشغيلها بصورة دائمة بغض النظر عن الأحوال الجوية أو مدى الرؤية، وفقا لتعليمات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وقال سفين جراسموك، رئيس مجموعة العمل المعنية بسلامة المطارات في النقابة: "للأسف، لا تزال كثير من المطارات تمتنع عن تشغيلها بشكل متواصل لأسباب تتعلق بالتكاليف"، مضيفا أن مطاري زيورخ وجنيف يثبتان أن ذلك ممكن، إذ تستخدم أشرطة التوقف الضوئية على جميع ممرات تحرك الطائرات على مدار الساعة.

وأشار التقرير إلى حادث التصادم الكارثي بين طائرتين في مطار طوكيو-هانيدا مطلع عام 2024 بوصفه مثالا تحذيريا على الحوادث الجسيمة، إذ كانت أشرطة التوقف الضوئية الموجودة بالمطار معطلة وقت وقوع الحادث. وأسفر الحادث عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل، بينما تمكن طاقم وركاب طائرة إيرباص التابعة للخطوط الجوية اليابانية من النجاة من الحريق.

وتراجع مطار لايبتسيج، الذي كان يتصدر التصنيف سابقا، إلى المركز الثاني في التقييم الحالي. وبشكل عام، ترى النقابة أن جميع المطارات الألمانية آمنة بما يكفي لتشغيل رحلات نقل الركاب. وأوضحت النقابة أن مسؤولية الالتزام باللوائح الدولية ومراقبة تنفيذها تقع على عاتق الجهات الرقابية، لكنها أكدت أن السعي إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة يظل يتطلب إجراء تحسينات بشكل مستمر.

وفي ذيل قائمة السلامة، حل مطار روستوك-لاجه محل مطار لوبيك. وأبدى الطيارون استياءهم من عدم دعوتهم إلى اجتماعات السلامة في مطار روستوك، في حين استجاب مطار لوبيك لهذا المطلب.

وتجري مجموعة العمل التابعة لنقابة الطيارين الألمان تقييما سنويا لسلامة المطارات التجارية في ألمانيا منذ عام 1978، ثم شمل التقييم لاحقا المطارات الإقليمية، كما انضم إليه منذ عام 2024 زملاء من سويسرا.