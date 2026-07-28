احتجاجات قرب البيت الأبيض تنديدا بزيارة نتنياهو إلى واشنطن

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تظاهر مؤيدون لفلسطين قرب البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، تنديدا بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

ورفع المتظاهرون خلال الاحتجاج، مساء الاثنين، الأعلام الفلسطينية ولافتات تنتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وتضمنت اللافتات عبارات من قبيل: "أوقفوا آلة الحرب الأمريكية/الإسرائيلية"، و"حقوق الإنسان للفلسطينيين مهمة أيضا".

والاثنين، غادر نتنياهو قاعدة "نيفاتيم" الجوية العسكرية في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل متوجها إلى واشنطن، دون إعلان موعد الرحلة مسبقا لأسباب أمنية.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في غزة على مدار عامين، ما خلّف أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.