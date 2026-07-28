الحكومة الإيرانية تعلن تعطل مطار بوشهر بسبب الهجمات الأمريكية

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن مطار بوشهر تعطّل بسبب الهجمات الأمريكية، مشيرة إلى حاجته إلى إعادة تأهيل.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، أضافت مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الصاروخي الأمريكي على المطار أدى إلى أضرار بطائرة مدنية.

وأفادت متحدثة الحكومة الإيرانية بمقتل 350 موظفًا حكوميًا أثناء أداء مهامهم خلال الحرب مع الولايات المتحدة.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة تجري «محادثات جيدة» مع إيران، وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الصراع بينهما، لكنه حذر من أن الضربات الأمريكية ستُستأنف إذا لم تفض المفاوضات إلى نتائج.

وعلقت واشنطن على نحو مفاجئ يوم السبت، حملتها العسكرية الجوية على إيران والتي استمرت أسبوعين، ‌في أحدث تحول استراتيجي للرئيس دونالد ترامب في الصراع المستمر منذ خمسة أشهر.

وقال ترامب: «نجري محادثات جيدة... أعتقد أن هناك فرصة جيدة لحدوث شيء ما، وإذا حدث ذلك فسيكون أمرا جيدا، وإذا لم يحدث فسنعود إلى ما كنا نفعله قبل يومين».

وأضاف في تجمع انتخابي بولاية ميشيجان في وقت لاحق من اليوم عن إيران: «لا يمكنكم رشوتهم. يجب أن تهزموهم، وسنهزمهم هزيمة ساحقة. لكن سنرى كيف ستسير الأمور. في الوقت الحالي، تجري مفاوضات ودية للغاية».

وفي تناقض مع تصريحات الرئيس الأمريكي، سارعت طهران على ما يبدو إلى اختبار وقف الحملة العسكرية الأمريكية، إذ أفادت السعودية والأردن والعراق الاثنين، بتعرضها لهجمات بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين الطرفين وأن طهران لم تتخل عن الدبلوماسية، لكنه شدد على أن «التقارير التي تفيد بطلب إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة هي تقارير كاذبة».