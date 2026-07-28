استمرار تراجع أسعار النفط مع التفاؤل بشأن المحادثات لإنهاء الصراع بين أمريكا وإيران

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انخراط الولايات المتحدة وإيران في محادثات تستهدف إنهاء الصراع بينهما، في الوقت الذي توقف فيه الجانبان عن تبادل الهجمات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع إلى 87 دولارا للبرميل بعد تراجعه أمس بنسبة 7ر8%، وهو أكبر تراجع له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي إلى أقل من 82 دولارا للبرميل.

وقال الرئيس ترامب إنه أوقف الهجمات على إيران لإعطاء المفاوضات فرصة أخرى، بحسب موقع أكسيوس الإخباري. وأضاف في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أن هناك "فرصة جيدة "لكي تحقق المحادثات تقدما. لكن مازال من غير الواضح ما إذا كانت هناك محادثات مهمة تمت بالفعل.

شهدت أسعار النفط الخام تقلبات حادة خلال الشهر الحالي، حيث ارتفعت في البداية مع تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران وامتداد الحرب إلى البحر الأحمر، ثم انخفضت مع انحسار التوترات في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال المتعاملون في السوق حذرين لأن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لم تستقر بعد.

قال سكوت شيلتون، خبير أسواق الطاقة في مجموعة تي.بي.آي كاب: "لا أعتقد أنه تم حل أزمة الشرق الأوسط .. هناك حاجة إلى دليل ملموس على استقرار حركة النفط عبر مضيق هرمز، وهو ما أعتقد أنه لم يحدث بعد".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب في وقت لاحق من يوم الثلاثاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن لإجراء محادثات حول إيران. وكان البلدان قد شنا الحرب على طهران في 28 فبراير في محاولة للقضاء على البرنامج النووي الإيراني.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ظلت حركة الملاحة الملحوظة عبر مضيق هرمز خفيفة، على الرغم من أن بعض السفن بدت وكأنها عبرت دون تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها. وتشير بيانات شركة كيبلر للبيانات الملاحية إلى أن أربع سفن فقط عبرت المضيق أمس، في حين تشير إلى عبور نحو 25 سفينة شحن مضيق باب المندب أمس، من بينها عدة سفن تحمل شحنات نفط روسي عبر البحر الأحمر.

وبحلول الساعة الثانية عشرة ودقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 3ر1% إلى 22ر87 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3ر1% أيضا إلى 55ر81 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر.