مدرب النرويج ينتقد أجواء مونديال 2026 بعد أزمة احتجاز لاعب العراق

انتقد ستاله سولباكن، المدير الفني لمنتخب النرويج، بعض الإجراءات التنظيمية في كأس العالم 2026، وذلك عقب واقعة احتجاز لاعب منتخب العراق أيمن حسين في مطار شيكاغو.

وقال سولباكن خلال مؤتمر صحفي في معسكر منتخب النرويج: "نتفق جميعًا على أن ما حدث غير ضروري، وكان من الممكن التعامل مع الكثير من الأمور بطريقة مختلفة، لكننا جميعًا منافقون".

وأضاف: "رغم ذلك، البطولة تُقام هنا ونحن جئنا من أجل كرة القدم".

وتابع المدرب النرويجي: "من كون الدولة المضيفة تعيش توترًا مع دولة أخرى، إلى بعض الصعوبات التنظيمية مثل التي تحدثنا عنها، فكل ذلك يثير الاستياء".

ويستعد منتخب النرويج، بقيادة نجمه إيرلينج هالاند، لخوض منافسات كأس العالم بعد غياب دام 28 عامًا، حيث يفتتح مشواره أمام العراق يوم 16 يونيو، ثم يواجه السنغال في 22 من الشهر نفسه، قبل مواجهة فرنسا يوم 26 يونيو ضمن المجموعة التاسعة.