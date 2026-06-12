غارات للاحتلال الإسرائيلي تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية وهجمات نفذتها طائرات مسيّرة على مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي.

وقد استهدفت مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي منطقة المطرانية في خراج بلدة العباسية، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة النبطية.. كما أغار على دفعتين، مستهدفاً بلدة شقرا في قضاء بنت جبيل، قبل أن يشن غارة جديدة على بلدة زبقين.

وفي إطار التصعيد نفسه، استهدفت غارتان حي الحوش في مدينة صور وبلدة تبنين في قضاء بنت جبيل، بينما طالت غارة للاحتلال الإسرائيلي بلدة سحمر في البقاع الغربي.

كما أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في أجواء المنطقة.