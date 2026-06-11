رامي رضوان عن فيديو اقتحام ولي أمر لجنة امتحان: كيف سُمح لولي الأمر بالدخول ومن صوّره

قال الإعلامي رامي رضوان إن الفيديو المتداول الذي يُظهر ولي أمر يقتحم إحدى لجان الامتحانات بدعوى منع الغش يثير العديد من علامات الاستفهام، مضيفًا أن الواقعة تبدو غير مألوفة مقارنة بما اعتاد الناس مشاهدته في مثل هذه المواقف.

وأضاف "رضوان"، خلال برنامجه "من ماسبيرو" على القناة الأولى: "أول مرة نشوف ولي أمر بيحاول يوقف عملية غش تتم في لجنة، عادة بنشوف العكس"، متسائلاً عن كيفية السماح بدخول ولي الأمر اللجنة الامتحانية، وما إذا كان يحمل تصريحًا أو صفة تتيح له الدخول، كما أبدى استغرابه من أن الشخص الذي صوّر الفيديو يبدو أنه المراقب نفسه.

وتابع: "مين اللي صور الفيديو؟.. على ما يبدو أن المراقب هو اللي بيصور، فهو بيصور فيديو بيُتهم فيه بأنه بيغشش الطلبة جوه اللجنة، فالفيديو كله عجيب بالنسبة لي"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المقاطع المتداولة على مواقع التواصل قد تكون مجتزأة أو منقوصة، ما يجعل الوصول إلى الحقيقة الكاملة أمرًا صعبًا.

وقالت الإعلامية حنان مفيد فوزي إن الموقف يمكن تقسيمه إلى جزأين، الأول يتعلق بالهدف، والثاني بالتصرف نفسه.

واستكملت أن هدف ولي الأمر قد يكون نبيلاً إذا كان يسعى بالفعل لمنع حالة غش داخل اللجنة، لكن طريقة تدخله كانت غير لائقة، مؤكدة أنه لا يجوز لولي أمر دخول لجنة خلال انعقاد الامتحان ومهاجمة المراقب والصراخ في وجهه.

وأوضحت أن التصرف الصحيح كان يتمثل في إبلاغ المسئولين عن اللجنة بوجود شبهة غش، ليتولوا اتخاذ الإجراءات المناسبة والتحقق من الواقعة.

وأكدت أن المشكلة في مثل هذه الوقائع أن كل طرف ينظر إليها من زاويته الخاصة، فهناك من يدين ولي الأمر بسبب أسلوبه، وآخرون قد يدينون المراقب، مشددة على أهمية التحقق من جميع الملابسات قبل إصدار أحكام.

https://youtu.be/JsjGsxDgzkA?si=3N2Akge0kOzb7PCr

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر واقعة داخل إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا، ويوثق دخول أحد أولياء الأمور إلى اللجنة ووقوع مشادة كلامية بينه وبين أحد المراقبين، حيث ادعى ولي الأمر مساعدة المراقب الطلاب على الغش داخل اللجنة.