برشلونة يتحرك مبكرًا لتأمين مستقبل فيران توريس بعقد جديد

حسم نادي برشلونة موقفه من مستقبل فيران توريس، بعدما قررت الإدارة الرياضية البدء في خطوات تمديد عقد المهاجم الإسباني خلال الفترة الحالية، رغم أن ارتباطه بالنادي ما زال ممتدًا حتى صيف عام 2027.

ووفقًا لما كشفته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن مسؤولي النادي الكتالوني كانوا يفضلون في البداية تأجيل ملف التجديد إلى الأشهر الأولى من الموسم المقبل، على غرار ما حدث سابقًا مع فرينكي دي يونج، قبل أن تتغير القناعة داخل النادي ويتم تسريع المفاوضات مع اللاعب.

وجاء هذا التحول نتيجة الأهمية المتزايدة التي اكتسبها توريس داخل المشروع الرياضي للفريق، خاصة بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب عدم تفعيل خيار التعاقد النهائي مع ماركوس راشفورد، ما عزز الحاجة للحفاظ على أحد أبرز العناصر الهجومية في الفريق.

وتدرس إدارة برشلونة تقديم عقد جديد يمتد لثلاثة أو أربعة مواسم إضافية، على أن تتحدد التفاصيل النهائية خلال الاجتماعات المنتظرة مع وكيل أعمال اللاعب هيكتور بيريس.

ولم يكن ملف التجديد يمثل أولوية قصوى في الأشهر الماضية، في ظل استقرار العلاقة بين الطرفين وعدم وجود مؤشرات على رغبة اللاعب في الرحيل، فضلاً عن رضى النادي عن وضعه التعاقدي الحالي، إلا أن المستويات التي قدمها اللاعب دفعت الإدارة إلى التحرك مبكرًا لحسم الملف.

وقدم توريس موسمًا مميزًا تحت قيادة فليك، بعدما تحول بشكل كامل من جناح إلى مهاجم صريح، وهو المركز الذي تألق فيه خلال الموسم الماضي. وخاض اللاعب 49 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 21 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، بإجمالي 2692 دقيقة لعب.

كما أصبح المهاجم الإسباني أحد الخيارات الأساسية في الخط الأمامي، بل أنهى الموسم بمشاركة أكبر من التي حصل عليها ليفاندوفسكي، بعدما نجح في التأقلم مع الدور الجديد الذي منحه له فليك.

ورغم ذلك، يواصل برشلونة البحث عن مهاجم جديد لقيادة هجوم الفريق، حيث يضع الأرجنتيني خوليان ألفاريز على رأس أولوياته، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، وهو ما يؤكد رغبة النادي في تعزيز خط المقدمة دون المساس بمكانة توريس داخل المشروع المستقبلي.

وبينما يعمل برشلونة على تدعيم هجومه بصفقات جديدة، يبقى الهدف الحالي للإدارة هو ضمان استمرار فيران توريس لفترة أطول، عبر اتفاق جديد يُرسخ مكانته كأحد الركائز الأساسية للفريق خلال السنوات المقبلة.