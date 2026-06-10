كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن اسباب انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذا الإنخفاض سببه الإنتاج المرتفع من الدواجن والبيض.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه ليس هناك مشاكل وبائية في الفترة الحالية، كما أن هناك حالة من الركود والقوة الشرائية ضعيفة مما أدى لكثرة المعروض وانخفاض الأسعار.

وأوضح أن انخفاض أسعار الدواجن والبيض بهذا الشكل خلال الوقت الحالي هو أمر غير منطقي بشكل كبير، ويهدد بتدمير صناعة الدواجن والبيض في مصر.

وأشار إلى أن كل 3 سنوات تنتشر شائعات بشأن خطر أكل الدواجن وهو أمر خاطئ، مضيفًا: "هناك كلام كثير على السوشيال ميديا وأدى لحدث حالة من البلبلة في المجتمع المصري.. رغم أن الدواجن هي الملاذ الآمن ويوفر بروتين جيد بسعر جيد".

وشدد على أنه لابد أن يكون هناك توعية وإرشاد بأهمية تناول الدواجن، موضحًا أنه في ظل اللغط هو ما يضر بصناعة الدواجن في مصر.