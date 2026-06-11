البرازيل تسجل انخفاضا في معدلات إزالة الغابات في الأمازون

أعلن مسئولون برازيليون اليوم الخميس، انخفاض حاد في معدلات إزالة الغابات، في رد على إحدى الحجج التي استخدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي لتبرير فرض رسوم جمركية إضافية على البلاد.

وتراجع معدل إزالة الغابات بنسبة 4ر61% على أساس سنوي في مايو الماضي، وفقا لمسئولين من المعهد الوطني لأبحاث الفضاء ووزارة البيئة.

ورغم ذلك تمت إزالة 370 كيلومترا من الغابة المطيرة. وانخفض معدل إزالة الغابات في نفس الفترة بنسبة 12 % في سيرادو، وهي غابة سافانا بوسط البرازيل تعرضت لضغط كبير من قطاع الأعمال الزراعية القوي.

وقال وزير البيئة جواو باولو كابوبيانكو، إن هذا أقل رقم يتم تسجيله في مايو، وإن البرازيل في طريقها إلى الوصول لأدنى المستويات السنوية بحلول الربع التالي.

ولفت إلى أن هذا الشهر عادة ما يشهد زيادة في إزالة الغابات، لأنه يمثل بداية موسم الجفاف في الأمازون. وانخفض معدل إزالة الغابات في العشرة أشهر الممتدة من أغسطس 2025 إلى مايو 2026، مقارنة بنفس الفترة السابقة.