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بدأ منتخب جنوب أفريقيا مشواره في كأس العالم 2026 بسيناريو كارثي وأرقام سلبية عديدة خلال خسارته أمام المكسيك في مباراة الافتتاح مساء الخميس.

وشهد اللقاء تعرض لاعبين من منتخب جنوب أفريقيا للطرد، ليصبح ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم ينهي مباراة افتتاحية بتسعة لاعبين، بعد منتخب الكاميرون أمام الأرجنتين في افتتاح مونديال 1990.

كما تعد هذه أول مباراة في كأس العالم تشهد ثلاث بطاقات حمراء منذ مواجهة جنوب أفريقيا والدنمارك في نسخة 1998، والتي شهدت طرد ثلاثة لاعبين من الدنمارك ولاعب من البافانا.

ومن جهة أخرى، أصبح ثيمبا زواني رابع لاعب من جنوب أفريقيا يتلقى بطاقة حمراء في تاريخ مشاركات منتخب بلاده بالمونديال، بعد ألفريد فيري في نسخة 1998، وإيتوميلينج خوني في نسخة 2010، وسميسو سيثولي خلال مواجهة المكسيك في افتتاح كأس العالم 2026.

وانتهى اللقاء بفوز منتخب المكسيك على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، ليحصد أصحاب الأرض أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالمجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

وسيلعب منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية ضد التشيك بينما ينتظر المكسيك اختبارا صعبا أمام كوريا الجنوبية.

وتنظم المكسيك بطولة كأس العالم بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في أول نسخة تقام في ثلاث دول، وأول نسخة موسعة بمشاركة 48 منتخبا.