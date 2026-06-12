سلوفينيا تلغي حظر دخول نتنياهو واثنين من وزرائه وتصدير الأسلحة لأسرائيل

ألغت الحكومة المحافظة الجديدة في سلوفينيا، اليوم الخميس، حظر دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واثنين من وزرائه، في تحولٍ في السياسات تجاه إسرائيل التي انتهجتها الحكومة السابقة المنتمية ليسار الوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن حكومة رئيس الوزراء الشعبوي يانيز يانسا رفعت أيضا الحظر المفروض على الواردات من المستوطنات اليهودية وأنهت الحظر المفروض على تصدير وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل.

وتولت حكومة يانسا السلطة في وقت سابق من هذا الشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مارس وقال يانسا إنه سيسعى إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل، على النقيض من سياسات سلفه روبرت جولوب.

وفي عهد جولوب، كانت سلوفينيا واحدة من أشد منتقدي إسرائيل في الاتحاد الأوروبي. واعترفت الدولة الصغيرة في جبال الألب بالدولة الفلسطينية في عام 2024، قبل أن تفرض حظر الدخول في عام 2025 على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونتنياهو.

وأفادت وكالة الأنباء السلوفينية الرسمية أن الحكومة السلوفينية الجديدة أعلنت في بيان لها إلغاء الإجراءات العقابية لفتح قنوات التواصل السياسي.

في العام الماضي، ربطت سلوفينيا قرار منع نتنياهو من دخول البلاد بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أزالت حكومة يانسا العلم الفلسطيني من مبنى الحكومة، في إشارة رمزية إلى هذا التحول في السياسة.

ثم رفعت رئيسة سلوفينيا الليبرالية، ناتاشا بيرك موسار، العلم على مبنى الرئاسة.