كورتوا: مورينيو كان يستفزني

استعاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ذكرياته مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن تولي الأخير القيادة الفنية لريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات أدلى بها من معسكر منتخب بلجيكا، ونقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»، استعدادًا لخوض نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تحدث كورتوا عن طبيعة علاقته بمورينيو خلال فترة عملهما معًا في تشيلسي، وبالتحديد في موسم 2014-2015، الذي تُوّج خلاله الفريق بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.

وقال كورتوا: "كانت هناك بعض الاحتكاكات بيننا من وقت لآخر. على سبيل المثال، قرر إبقائي على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون بسبب تمريرتين عرضيتين في مباراة سابقة ضد أستون فيلا، وكانت تلك طريقته في تحفيزي واستفزازي".

وأضاف: "في المباراة التالية أمام وست هام، عدت إلى التشكيل الأساسي وقدمت أداءً قويًا، ونجحت في التصدي لعدة فرص محققة. مورينيو مدرب صريح ومباشر، وأنا كذلك، ولهذا كانت علاقتنا دائمًا جيدة".

كما كشف الحارس البلجيكي أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو تواصل معه خلال العام الماضي عقب انتقاله، مشيرًا إلى أن تركيز اللاعبين حاليًا منصب بشكل كامل على بطولة كأس العالم.

وبخصوص مستقبله مع ريال مدريد، أوضح كورتوا (34 عامًا): "تعتمد سياسة النادي على تجديد العقود بشكل سنوي للاعبين بعد سن الثلاثين، لذلك أشعر بالهدوء. طالما أواصل تقديم الأداء الجيد، فلن تكون مسألة التجديد مشكلة. لكن من الطبيعي أن يفكر النادي في خليفة لي مستقبلًا. حلمي هو إنهاء مسيرتي هنا في مدريد".