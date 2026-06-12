الأرجنتين تسعى لاستعادة باز وتاجليافيكو بالتدريبات التأهيلية

أجرى نيكولاس تاجليافيكو، مدافع منتخب الأرجنتين، تدريبات محددة من أجل تأهيله للتدرب مع الفريق مجددًا استعدادًا لمواجهة منتخب الجزائر في الجولة الأولى بالمجموعة العاشرة في كأس العالم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان له عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، إن تاجليافيكو الذي كان يعاني من شد في عضلة ربلة الساق، خضع لتدريبات مختارة مع أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق وذلك على أرض الملعب وصالة الألعاب الرياضية.

وفي سياق متصل ذكر الاتحاد الأرجنتيني أن نيكو باز، مهاجم الفريق، واصل العمل في صالة الألعاب الرياضية وتدرب على أرض الملعب مع أخصائي علاج طبيعي آخر في الفريق.

وكان منتخب الأرجنتين قد أجرى حصة تدريبية أخرى مساء أمس، الخميس في مركز التدريبات في مقر إقامته في كانساس سيتي، وجاء الجزء الأول من التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، قبل أن يخوض الفريق حصة تدريبية لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام.

وفي الجزء الثاني من الحصة التدريبية، قاد المدير الفني ليونيل سكالوني ومساعديه بعض التدريبات بالكرة مع اللاعبين.

ويتواجد منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم 2022، في المجموعة العاشرة بالبطولة إلى جانب الجزائر والأردن والنمسا.