بدا جوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب باراجواي، واثقًا من جاهزية فريقه الكاملة لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويلتقي منتخب باراجواي، العائد للمشاركة في المونديال بعد غياب 16 عاما، مع منتخب الولايات المتحدة، صباح يوم غد السبت، في المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات للمسابقة، التي تضم أيضًا منتخبي أستراليا وتركيا.

وقال ألفارو للصحفيين، عشية المباراة، التي تقام في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية: "ندخل المباراة بمعنويات عالية.. نعلم أنها ليست مجرد مواجهة عادية، لكننا مستعدون لخوض مباراتنا الأولى".

وأضاف المدرب الأرجنتيني المخضرم /63 عاما/ "يتمتع العديد من لاعبينا بخبرة دولية، ونعلم أن خصمنا سيكون في أفضل حالاته بقيادة مدرب مميز.. نأتي بحماس كبير، لكننا هنا للمنافسة واللعب على قدم المساواة مع أي فريق".

كما تحدث ألفارو عن حالة خوليو إنسيسو، نجم منتخب باراجواي، الذي لا يزال يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية الأخيرة للفريق قبل المونديال.

وصرح مدرب باراجواي: "خوليو إنسيسو في حالة جيدة جدًا.. لقد خضع للعلاج بشكل صحيح، ونحن متفائلون، لكننا نحافظ على هدوئنا لأننا بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف سيتطور وضعه، نظرا لإصابته التي منعته من التدرب بشكل طبيعي.. لقد كان خوليو حريصًا للغاية على التواجد هنا، ونأمل أن يتمكن من اللعب".

وفيما يتعلق بالتشكيلة الأساسية للفريق، فامتنع المدرب عن تأكيد الفريق الذي سيواجه منتخب أمريكا.

وأكد ألفارو: "سأُعلن عن التشكيلة النهائية لاحقًا، وسيكون اللاعبون أول من يعلم.. لدي بالفعل التشكيلة الأساسية، لكن ما زلت بحاجة لضبط بعض الأمور.. لا أريد أن يعيش اللاعبون الأجواء مبكرًا جدًا".

وتطرق ألفارو للحديث عن البدائل الهجومية المتاحة لديه لتعويض إنسيسو في حال عدم مشاركته في المباراة الأولى، حيث قال: "فيما يخص ماوريسيو وجوستافو كاباييرو، فإنني أكن لهما كل التقدير، رغم اختلاف سماتهما".

وتابع: "ليس هما فقط، بل أيضًا رامون سوسا، الذي يقدم أداءً جيدا في المباريات الأخيرة".

وأتم ألفارو حديثه قائلًا: "لهذا السبب، فإنني أقوم بتجربة مهاجمين اثنين وأبدأ باستكشاف الإمكانيات المتاحة لتطوير جوانب مختلفة من المباراة".