أمريكا تتعرض لانتقادات عقب هجوم للجيش الأمريكي على ناقلة نفط أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة هنود

تعرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، لانتقادات بسبب ضربة نفذها الجيش الأمريكي أسفرت عن مقتل ثلاثة بحارة هنود على متن ناقلة نفط قرب مضيق هرمز.

وقال الجيش الأمريكي إنه أطلق النار، أمس الأول الثلاثاء، لتعطيل ناقلة النفط "إم تي سيتيبيلو" التي ترفع علم بالاو، أثناء محاولتها اختراق حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية وهي تحمل شحنة من النفط الإيراني.

وأعلن الوزير الهندي المشرف على شؤون الموانئ والشحن، اليوم الخميس، في منشور على منصة "إكس"، مقتل ثلاثة بحارة هنود من أفراد طاقم الناقلة.

وأدان المدير العام للمنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، إن الوزارة استدعت دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى لإبلاغه "أعمق مخاوفها" وتقديم احتجاج رسمي على الضربة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على "اتصال مباشر" مع الحكومة الهندية بشأن الضربة، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية أصدرت تحذيرات قبل إطلاق النار على السفينة، وهي واحدة من تسع سفن تجارية عطلتها القوات الأمريكية في إطار فرض الحصار.