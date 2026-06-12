يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وبالتعاون مع مركز طلعت حرب الثقافي، ندوة في السابعة مساء بعد غدٍ الأحد، تحت عنوان "العادات والتقاليد في مصر القديمة"؛ وذلك في إطار رسالته الرامية إلى صون التراث المصري وتعزيز الوعي بالموروث الحضاري.

تتناول الندوة الجذور التاريخية للعادات والتقاليد في المجتمع المصري القديم، وكيف امتدت العديد من الممارسات والطقوس الفرعونية لتشكل جانبا من الوجدان الشعبي المصري المعاصر، من خلال استعراض طقوس الزواج والميلاد والسبوع، والأعياد والاحتفالات المرتبطة بالموروث المصري، ومنها شم النسيم ووفاء النيل ورأس السنة المصرية القديمة.

كما تتناول ملامح الحياة اليومية في مصر القديمة، بما في ذلك المأكولات والأزياء والعلاقات الأسرية، إلى جانب المعتقدات والعادات الجنائزية وطقوس إحياء ذكرى الموتى.

وتدير الندوة الكاتبة والصحفية منال نور الدين، مستضيفة عالم المصريات سامي حران، الذي يستعرض أوجه التشابه والاستمرار بين الموروث الحضاري المصري القديم والعادات التي ما زالت حاضرة في مختلف جوانب الحياة اليومية للمصريين حتى اليوم.

يعقب الندوة حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية، التي تعزف باقة من الألحان وأغاني الفلكلور المصري.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص قطاع صندوق التنمية الثقافية على إحياء التراث المصري ونشر المعرفة بتاريخ الحضارة المصرية، وتعزيز الوعي بالروابط الممتدة بين الماضي والحاضر، بما يسهم في ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع.