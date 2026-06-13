كوريا الشمالية تندد بموافقة أمريكية على بيع صواريخ إلى كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، أنّ وزارة الخارجية نددت بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو-جو متطورة ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال المدير العام للسياسة الخارجية بالوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن التعاون العسكري بين واشنطن وسيول يجري "تعزيزه بصورة منهجية" رغم ما وصفه بالقلق الدولي إزاء تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها.

وأشار المسئول إلى موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع صواريخ جو-جو متطورة ومعدات ذات الصلة إلى كوريا الجنوبية بقيمة تقارب 300 مليون دولار باعتبارها أحدث مثال على ذلك.

وتابع قائلا: "صادرات الأسلحة الأمريكية هي صادرات حربية"، مضيفا أن كوريا الشمالية ستواصل تعزيز قوتها الرادعة للدفاع عن النفس للحفاظ على توازن القوى في المنطقة.